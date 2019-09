Tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e o tratamento adequado. A informação é da pneumologista Carla Jarczewski, durante o evento Mostra de experiências exitosas na atenção às pessoas com tuberculose no Rio Grande do Sul, que foi realizado nesta terça-feira (24), em Porto Alegre.

