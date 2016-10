Estrelas da MPB desembarcam em Porto Alegre nesta segunda-feira para a Festa Nacional da Música

Depois de 11 anos acontecendo na Serra Gaúcha, em Canela (RS), a Festa Nacional da Música tem um novo palco: Porto Alegre. A capital gaúcha recebe, nesta segunda-feira (17), músicos de todo o país para uma extensa e variada programação musical e cultural. Durante a segunda e terça-feira, eles participam de painéis, debates e shows em locais públicos da Capital gaúcha e no Hotel Plaza São Rafael, para convidados, além do Gre-Nal dos Artistas.

Chegam a Porto Alegre, nesta segunda (17), Ivan Lins, Sandra de Sá, Turma do Pagode, Amado Batista, Sergio Reis, Marcos & Belutti, Pixote, Paula Lima, Carlinhos de Jesus, Frejat, Detonautas, Marina Lima, Nego do Borel, Péricles, Rappin Hood, Renato Viana, Flávio Venturini, 14 Bis, Sá (da dupla Sá & Guarabyra), Ronaldo Bastos, Bom Gosto, Tosemary, Barra da Saia, Bruna Viola, George Israel, Ivo Meirelles, entre outros. MC Guimê e Lexa já desembarcaram em Porto Alegre neste domingo.

Na terça (18), estão previstas as chegadas de Alcione, Paula Fernandes, Leo Gandelman e Pe. Antônio Maria.

A 12ª edição da Festa Nacional da Música mantém a proposta de reunir músicos renomados e bandas de diferentes gêneros e estilos, bem como intérpretes, compositores, profissionais do show business, da indústria fonográfica, da imprensa especializada em música, dos direitos autorais, técnicos e produtores. A programação contempla atividades realizadas nas últimas edições, como a noite de homenagens, o Gre-Nal dos Artistas, shows espontâneos, palestras e bate-papos sobre a indústria fonográfica e sobre sobre composição.

HOMENAGEADOS – As noites de homenagens serão realizadas dias 17 e 18 de outubro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico, para convidados. O evento será transmitido em sua íntegra pela TVE e canal Music Box Brazil. A cerimônia, marcada pela diversidade, celebra a música brasileira e reconhece a contribuição de profissionais à indústria fonográfica no país.

Festa Nacional da Música – A Festa Nacional da Música promove até 19 de outubro, a integração de artistas de todo Brasil e dos mais variados gêneros musicais. Do rock ao samba, do funk ao forró, do rap ao sertanejo, da MPB à música clássica, o clima é de descontração e intercâmbio cultural junto a personalidades de renome do mercado da música, como empresários, produtores e representantes de gravadoras. Shows espontâneos, parcerias improvisadas, jam sessions e debates importantes acerca da indústria fonográfica brasileira dão o tom do evento.

Dia 17 – SEGUNDA-FEIRA

10h às 13h- Painel Gospel

10h – A nova Música Cristã: De onde viemos, para onde iremos?

11h30 – Cantor Gospel tem carreira ou Ministério?

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514 – Centro Histórico de Porto Alegre)

12h – Show Palco Festa da Música – RS Music Market

Local: Largo Glênio Peres (Centro Histórico de Porto Alegre)

Estão confirmado shows de Litera, General Bonimores, Madame Bogardan, Cattarse, Catavento, Mercado Público e Supervão

15h30 às 17h – Ninho da Criação

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

Os compositores Michael Sullivan, Paulo Massadas, Nando Cordel, Sá (da dupla Sá e Guarabyra) e João Roberto Kelly mostram as origens de suas canções e seus processos criativos. Apresentação da cantora Giza Nunes

16h30 – Espaço Ecad

Local: No estande do Ecad no Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

Palestra: “O futuro da execução pública no ambiente digital”

17h às 19h – Palco Cidade da Música

Apoio: UBC (União Brasileira de Compositores)

Local: Largo Glênio Peres (Centro Histórico de Porto Alegre)

Estão confirmados shows de Serginho Moah, Rafuagi, Stereosound, Novo Extima, Bibiana Petek, Kanhanga, Trem Imperial, Sander Fróis, Erick Endres e Ana Lonardi.

18h – Congresso de Abertura da Festa Nacional da Música

Com debates e informações sobre o que vai acontecer na Festa Nacional da Música

Local: Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael

22h – Noite de shows e homenagens (para convidados)

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

Dia 18 – TERÇA-FEIRA

10h às 12h – Painel: A história da Música Brasileira contada por seus protagonistas

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

10h às 11h – Painel: O Novíssimo Mercado da Música no RS

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

PARTICIPANTES:

Jonas Bender Bustince (músico), Lucas Hanke (músico), Rodrigo Garras (180 Selo Fonográfico), Sarah Britto (Puro Movimento – Marquise 51 Hub criativo)

Paulo Zé Barcellos (Festival Morrostock) e Cida Pimentel (coordenadora do Instituto Estadual de Música – mediadora)

12h às 13h – Apresentação da Orquestra Villa-Lobos, sob a regência de Cecília Rheingantz Silveira

A apresentação dos jovens músicos da Orquestra Villa-Lobos com as participações especiais de Sérgio Reis, Raul Ellwanger, Simone Rasslan e Marcelo Delacroix.

Local: Largo Glênio Peres (Centro Histórico de Porto Alegre)

14h às 17h – Show musical para estudantes (rede pública municipal)

Local: Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685)

16h – Gre-Nal dos Artistas

Local: Estádio Esporte Clube São José (R. Padre Hildebrando, 1100 – Passo d’areia)

Obs.: Pede-se a doação de 1 quilo de alimento não perecível

17h às 18h – Palco Cidade da Música

Apoio: Rádio Farroupilha

Apresentação de artistas nacionais e locais

Local: Largo Glênio Peres (Centro Histórico de Porto Alegre)

17h30 – Espaço Ecad

Palestra: “O futuro da execução pública no ambiente digital”

Local: No estande do Ecad no Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

22h – Shows nacionais (para convidados)

Local: Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514)

