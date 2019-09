Estudantes de Fagundes Varela, na Serra Gaúcha, recebem carta da rainha Elizabeth II

Estudantes da escola municipal da cidade de Fagundes Varela receberam uma carta da rainha Elizabeth, da Inglaterra. As crianças escreveram para ela dentro de um projeto da única instituição de educação infantil e fundamental da cidade. Elizabeth II respondeu com incentivo à pesquisa e material para leitura.

A carta foi enviada no dia 11 de julho, mas o município, localizado a cerca de 180 km de Porto Alegre e que possui cerca de 2,7 mil habitantes, segue repercurtindo o assunto, juntamente com a comunidade escolar. “Estamos sendo bastante comentados. As outras crianças estão curiosas”, diz a professora de inglês da escola, Nicole Treviso Cenci.

Porém, quem assina a carta da rainha é sua assistente, pois Elizabeth estava passando uma temporada no hemisfério norte, no Castelo de Balmoral, na Escócia, e mesmo assim orientou a dama de companhia que respondesse às crianças.

Na carta, as crianças queriam saber como ela cuidava do reino e da família real, pois eles tinham visitado à Femaçã, feira típica do município vizinho de Veranópolis, em abril, e ficaram encantados com a corte da rainha e das princesas da festa típica.

Nicole conta que a Rainha apenas agradeceu dizendo que continuassem estudando, ela também gostou das fotografias que o colégio enviou. E afirma que “as crianças não ficaram chateadas. Gritaram muito, não estavam acreditando. Algumas meninas se emocionaram, com lágrimas. ‘Meu Deus, uma carta da realeza!’, me diziam. Nos dias seguinte, precisamos fazer xerox para cada um levar para casa”, comentou.

Em tradução livre:

“Aos estudantes do 3º Ano da Escola Caminhos do Aprender,

A Rainha deseja que eu lhes agradeça por sua carta, na qual contaram a Sua Majestade que estudaram sobre os costumes e tradições do Reino Unido e sobre a Família Real. A Rainha espera que vocês tenham gostado dos estudos. Sua Majestade ficou feliz em ver as esplêndidas fotografias que vocês enviaram, e apesar de não poder responder pessoalmente, a Rainha se agradou de ouvir notícias de vocês. Eu envio em anexo alguns folhetos informativos para que leiam e eu agradeço muito por vocês manterem Sua Majestade em seus pensamentos, isso foi grandemente apreciado.

Dama de companhia”

