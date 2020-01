Polícia Estuprador que estava foragido é preso dentro de ônibus no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O homem foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um estuprador que estava foragido da Justiça na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, no início da noite de segunda-feira (13). Ele foi detido dentro de um ônibus.

Os policiais abordaram o veículo, que havia partido de Venâncio Aires com destino ao Paraguai, durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia.

Após a identificação dos passageiros, foi constatado que o homem havia sido condenado a 12 anos de prisão por um estupro de vulnerável cometido em 2016.

