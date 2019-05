Etapa do arrependimento

Se pudesse, Sérgio Moro provavelmente retornaria a 1º de novembro do ano passado, quando recebeu o convite para assumir o Ministério da Justiça, e repensaria a decisão que tomou. Ontem, por 228 votos favoráveis e 210 contrários, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, responsável pelo combate a fraudes financeiras e de lavagem de dinheiro, foi transferido do Ministério da Justiça para o de Economia.

Ação entre amigos

O resultado da Câmara impôs derrota a Moro, provando algumas circunstâncias: 1) há muitos deputados na alça de mira; 2) seus amigos já estão sob investigação ou foram condenados; 3) querem tirar a pressão do controle que recai sobre suspeitos, quando um administrador competente e reconhecido tem o poder de decisão.

Perda da unidade

A direita se divide pela primeira vez este ano. Há os que querem ir às ruas no próximo domingo para apoiar o presidente Bolsonaro e protestar contra o Congresso e o Supremo Tribunal. Outros acham que será perda de tempo.

Pelo poder

Nos bastidores, há disputa para assumir a liderança do que está sendo chamada de nova geração do MDB no Estado. Vencerá uma ala que se mantém discreta e sem entrar na briga.

Canoa furada

A Comissão Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa fará três audiências públicas para tirar dúvidas sobre a imposição da placa do Mercosul para veículos. Apenas sete estados aderiram. Os demais rejeitam, alegando que a exigência decorre de resolução e só aceitarão quando for lei.

Longe do que foi prometido

Outros itens sobre a placa do Mercosul: 1) prometeram que haveria integração dos bancos de dados dos países integrantes. Não existe. 2) Cada placa deveria ter um chip. Não tem. 3) É preciso justificar o preço que subiu de 95 para 280 reais.

União reforçada

Nos últimos 70 anos, o Congresso Nacional já oscilou da calmaria às mais fortes tempestades. A unidade da bancada do Nordeste nunca se deixou esmorecer, sobrevivendo a todas as borrascas. Um dos produtos foi a Sudene, que saqueou os cofres públicos em nome do combate à seca. O dinheiro, porém, financiou também a compra de apartamentos de cobertura em Copacabana.

De novo

Ontem, no Senado, foi aprovado projeto que cria, mais uma vez, a Frente Parlamentar dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste. Um modo de ressuscitar o choro.

No banco dos réus

“Quero ser submetido à Comissão de Ética desta Assembleia”. Nenhum deputado estadual tinha feito pedido semelhante, desde a criação em novembro de 1993. Ontem, Rodrigo Maroni, na tribuna, clamou para ser julgado.

Pendenga

A manifestação do deputado Maroni teve como origem advertências recebidas de um grupo de protetoras para que pare de fazer palestras sobre salvamento e tratamento de animais abandonados. Ele pretende ser avaliado pelos demais deputados para conferir se existe algum crime na atividade.

Tentativa de apaziguar

Exaltado na tribuna, Maroni fez referências pesadas às que o acusam. Encerrado o pronunciamento, pediu à taquigrafia que retire os termos que considerar muito ofensivos. O deputado Rodrigo Lorenzoni, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, de forma diplomática, foi à tribuna para acalmar. A briga recém está começando.

Vem de longe

A 23 de maio de 1996, o governo sofreu derrota ao não aprovar na Câmara dos Deputados pontos que considerava fundamentais na reforma da Previdência. Foram rejeitados o fim da paridade salarial entre servidores ativos e inativos; o estabelecimento de idade mínima para aposentadoria de funcionários públicos e a extinção da aposentadoria especial para professores universitários.

Foram omissos

Onde estavam os congressistas quando sucessivos governos, ao longo de 90 anos, saquearam fundos de reserva da Previdência que hoje sustentariam aposentadorias dignas para trabalhadores da iniciativa privada?

Astros do auditório

Já é extensa a lista de políticos que concorrerão ao título de Chacrinha do Ano. A cada oportunidade, repetem: “Não vim para explicar, vim para confundir.”

