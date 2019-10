Etiqueta Empresarial 4.0 é tema de palestra na Capital

Etiqueta Empresarial 4.0, é a palestra que será ministrada pela Relações Públicas Andréa Luz. Será na próxima sexta, dia 19 de outubro, das 8h30min às 10h30min, na Casa da Confraria, aberto ao público e com entrada franca. Andrea questiona: “que tipo de comportamento profissional precisamos ter, em uma época de pouca resiliência e muita incerteza? Será que já não está na hora de colocar mais cortesia, mais empatia e mais amabilidade em nosso cotidiano? Na era do digital, vamos relembrar a importância de pequenas regras “analógicas” de convivência que facilitam a nossa relação no ambiente de trabalho.”

\uD83C\uDF1FConteúdo:

-No ritmo da 4ª Revolução Industrial: gerações

-Novas competências profissionais

-Cultura Organizacional

-Kit de trabalho do profissional 4.0

-O que evitar no ambiente de trabalho (e fora dele)

-Comunicação e Mídias Sociais

-Trabalhando em Coworking

-Compliance e Ética

-Diversidade

Andréa Luz – Relações Públicas e Tecnóloga Superior em Gestão de Pessoas. Especialista em Marketing e Educação Corporativa. Atua como Gestora de Eventos & Cerimonial e presta assessoria para eventos sociais e corporativos, além ministrar cursos na área de Etiqueta Empresarial & Social. Possui 25 anos de experiência em eventos de portes variados, tendo atuado no setor público e privado.