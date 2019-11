Os Estados Unidos notificaram nesta segunda (4) a ONU e confirmaram a saída do Acordo de Paris. A informação foi dada por Mike Pompeo, secretário de Estado. Este é o primeiro passo formal dos americanos na saída do pacto global no combate às mudanças climáticas. Todo o processo deverá durar um ano. O presidente Donald Trump, anunciou em junho de 2017 a saída do pacto.