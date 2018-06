Evento pet vai movimentar o I Fashion neste sábado

Uma tarde inteira dedicada especialmente aos pets. Assim será a terceira edição do Petnique no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, evento que ocorre neste sábado (30) e que promove a interação e diversão entre as famílias e seus bichinhos de estimação, no jardim do empreendimento. O gramado terá toalhas especiais de piquenique para maior conforto e o embalo do som ficará por conta de um DJ e da banda Miss Lola, que encerra o evento com uma apresentação acústica.

Além dessas atrações, outros parceiros confirmaram presença e irão tornar o evento ainda mais especial. Como o truck Puro Limão, que comercializará limonadas com baixas calorias feitas na hora, a rede de wine bike D’Vino, com vinhos e espumantes e, ainda, a distribuição de pipocas gratuitas a todos os clientes que passarem pelo I Fashion.

Entre as atrações e parceiros pets, o I Fashion disponibilizará um espaço, fornecido pela Balti, para fotos com os bichinhos e também serão comercializados produtos do segmento. Os parceiros confirmados são o Pets Du Monde – alimentação natural para cães -, Pet Essence – linha de perfumes e shampoos -, Fórmula Animal – farmácia de manipulação veterinária – e a Pet Shop Bu & Dudu – serviço de estética animal (banho e tosa). O Petinique terá início às 14h e vai até às 18h. A entrada é gratuita. Em caso de chuva, o evento será transferido para data e horário a serem confirmados.

Deixe seu comentário: