O Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo nº 307), recebe às 16h desta quarta-feira a “1ª Mostra de Dança Inclusiva”, com representantes de escolas especiais das redes pública e particular de ensino, além de grupos dedicados à modalidade. A entrada é franca, com ingressos disponíveis na bilheteria uma hora antes do evento.