Evento reunirá nomes da moda afro-brasileira para atividades na Casa de Cultura, em Porto Alegre

Para dar visibilidade ao mercado de moda afro-brasileira, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) fará mais um edição do Fashion Black. O evento inicia nesta quinta-feira (15) e encerra no sábado (17), com desfile de moda. A programação envolverá especialistas da área para mediar workshops e debates. Todas as atividades são gratuitas, mas é preciso fazer a inscrição para participar de algumas delas.

O primeiro dia terá como tema “Resistências plurais: ações coletivas como estratégias de mercado”; e na sexta o assunto será “Singularidades: projetos autorais no mercado de moda”. A entrada é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

O desfile de sábado reúne diversos estilistas de moda afro-brasileira para uma apresentação do que as marcas estão trabalhando atualmente. A atividade é realizada por meio de uma parceria da CCMQ com a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra-RS), com apoio do Programa RS Criativo e do Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC-RS).”

Confira o cronograma:

Quinta-feira (15/08)

Workshops / Sala Sapato Florido

10h: “Finanças na Moda” – com Dina Prates (RS)

— Inscrições

15h: “Tornar-se Digital Influencer” – com Lydia Goes (RS)

— Inscrições

Bate-papo / Auditório Luiz Cosme

19h: “Resistências plurais: ações coletivas como estratégias de mercado” – com Fernanda Gonçalves, da AfroCriadoras (RJ); Cau Brasil e Carol Damazio, da Black Model (RS); e Tiago Santana da Afrotometria (SP)

Sexta-feira (16/08)

Workshops / Sala Sapato Florido

9h30 – “Eu existo? Produção de conteúdo na moda” – com Deivison Campos (RS), realizada com a equipe da Agência Experimental de Comunicação da Ulbra (Agex/Ulbra)

— Inscrições

15h – “Produção de imagem com smartphone para o mercado de moda autoral” – com Tiago Santana (SP)

— Inscrições

Bate-papo / Auditório Luiz Cosme

19h: “Singularidades: projetos autorais no mercado de moda” – com Renato Carneiro (BA) e Mariana Ferreira (RS)

Sábado (17/08)

19h: Desfile de encerramento – Galeria Augusto Meyer

