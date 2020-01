Grêmio Everton, da Inglaterra, avança e Cebolinha pode deixar o Grêmio nesta janela

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A saída de Everton Cebolinha para o futebol europeu parece mais próxima. O atacante, destaque do Grêmio e com a camisa da Seleção Brasileira, deve ter como destino o Everton FC, da Inglaterra. A tendência é que a transação ocorra ainda nesta janela de transferência.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o negócio está avançado. Restam detalhes entre os clubes para o negócio ser concretizado. A negociação deve ocorre nesta janela para que o atleta chegue na Inglaterra e já atue com os novos companheiros. No futebol inglês, as contratações são permitidas até o próximo 31 de janeiro.

Em caso de uma negociação, o Grêmio tem direito a receber 65% dos valores pagos pelo camisa 11.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário