A britânica Mary Austin, 67 anos, receberá quase 40 milhões de dólares no primeiro pagamento de direitos sobre a bilheteria internacional de “Bohemian Rhapsody”, cinebiografia do cantor Freddie Mercury (1946-1991). Ela foi casada durante seis anos com o artista e tem 50% das ações da empresa que administra o espólio do famoso líder da banda Queen.

