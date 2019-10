partido Novo vai lançar o empresário e ex-dirigente do Flamengo Fred Luz para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Antes de ser escolhido, Luz passou por um processo seletivo que incluiu outros nomes da sigla. Na disputa presidencial de 2018, Luz foi um dos coordenadores da campanha de João Amoêdo, do Novo.