Ex-meia do Grêmio, Tcheco vê decisão “difícil” contra o Athletico, mas crê em classificação

*Valéria Possamai

Ex-capitão e meia do Grêmio, Tcheco concedeu entrevista à Rádio Grenal para falar sobre a decisão do clube gaúcho na Copa do Brasil. Apesar da vantagem construída pelo time de Renato Portaluppi no jogo de ida, o ex-jogador destaca que a decisão irá impor dificuldades para a equipe na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira.

“O Athletico vê esse jogo como muito decisivo para a temporada. O jogo vai ser difícil para o Grêmio. O futebol nos surpreende, mas acho que o Grêmio vai classificar”, declarou Tcheco.

Durante a entrevista, o meia, que teve duas passagens em Porto Alegre, fez destaque ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo comandante gremista. “Renato achou uma maneira muito boa de atuar. Um time ofensivo, que não abre mão de atacar. Um padrão interessante que vem de anos. Se atuar assim, tem tudo para classificar na quarta-feira.”

Ainda que, não tenha conquistado um título de expressão com a camisa tricolor, Tcheco guarda boas recordações. O camisa 10, conhecido também, como o “eterno capitão”, esteve presente no vice-campeonato da Libertadores de 2007 e segundo lugar do Campeonato Brasileiro de 2008.

“Apesar das competições terem batido na trave, nós marcamos positivamente a história do clube. Era um grupo de jogadores que davam a vida dentro de campo”, declarou o ex-jogador gremista.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas