Ex-piloto da Nascar Dale Earnhard Jr. sobreviveu a um acidente aéreo no Tennessee, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (15). Ele viajava acompanhado da mulher, Amy, e de uma filha. Todos sobreviveram sem ferimentos graves e foram levados a um hospital para avaliação, de acordo com uma irmã do esportista. A aeronave varou a pista e pegou fogo.

