A ex-policial Amber Guyger, do Texas, foi condenada nesta quarta-feira (2) a dez anos de prisão por matar seu vizinho, Botham Jean, dentro do apartamento dele, no ano passado. Ela havia sido considerada culpada na véspera e corria risco de ser sentenciada à prisão perpétua. A sentença foi recebida com vaias por amigos de familiares da vítima, que consideraram a pena muito branda.

