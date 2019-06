Ex-presidente da Uefa Michel Platini é detido na França

O ex-jogador e ex-presidente da União Europeia de Futebol (Uefa) Michel Platini, foi detido em uma investigação por suposta corrupção na escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. O Catar foi eleito sede da Copa em 2010, em uma votação em que derrotou a candidatura dos Estados Unidos.

Em 2016, a promotoria francesa abriu uma investigação sobre a eleição. Há a suspeita de que a escolha do país tenha sido marcada por atos de corrupção, conspiração e tráfico de influência, segundo a imprensa francesa.

O caso também envolve nomes de peso da política da França, como Sophie Dion, ex-conselheira do ex-presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012). Claude Gueant, antigo secretário geral do governo francês, foi convocado para depor em condição de “suspeito livre”.

Platini já cumpre uma suspensão como dirigente do esporte por ferir o código de ética da Uefa ao aceitar um pagamento indevido de 1,8 milhão de euros autorizado pelo ex-presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) Joseph Blatter.

