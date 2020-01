Magazine Ex-sogra de Jerry Smith diz que cantor já traiu ex-namorada “várias vezes”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Cantor desmente suposto vídeo dele tendo relação sexual com outro homem Foto: Reprodução/Instagram Cantor desmente suposto vídeo dele tendo relação sexual com outro homem (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-sogra do cantor Jerry Smith, 25, Marysa Garcia, desabafou nesta sexta-feira (24) sobre a traição que veio a público nos últimos dias envolvendo o cantor e sua ex, Emily Garcia, e que teria resultado no término da relação.

Através dos stories no Instagram, em uma série de perguntas e respostas, Mayra afirmou que o cantor já havia traído a namorada muitas outras vezes, sendo que, na primeira vez, teria pedido desculpas e repetido a traição na mesma semana.

“Canalha, sempre canalha”, escreveu Marysa. “Ele traía ela fazia tempo. Até traiu ela enquanto ela estava no apartamento dele dormindo, e ele mentindo que estava trabalhando”.

Na sexta-feira, Emily usou o Instagram para desabafar sobre o término do cantor, indicando que ele a teria traído. “Infelizmente ser correta, honesta e fiel não é o suficiente. Honestidade e fidelidade é algo que vai além do caráter! É essência! A pessoa cometer o erro no pior momento da sua vida, em que você está passando por depressão e a base de medicamentos… Uma dor inexplicável que eu não desejo pra ninguém! Você acredita nela, perdoa e acha que foi apenas um corre, e ela infelizmente comete de novo”, disse.

Logo um vídeo de dois homens fazendo sexo viralizou nas redes, e internautas apontaram que um dos homens seria Jerry Smith. O cantor então resolveu se pronunciar e, através de um comunicado oficial, afirmou que não faz parte do vídeo divulgado.

“Não é verdade. Trata-se de fake news”, diz a nota, que também afirma que a justiça pode ser acionada contra os que disseminaram a notícia falsa. “Tão importante quanto a liberdade de expressão, também é o direito a intimidade de qualquer cidadão, que, neste momento, em relação ao cantor Jerry Smith, tem sido sórdida e covardemente devassada pela proliferação de um vídeo atribuído a ele, que não condiz com a verdade”.

A nota, no entanto, não nega que houve uma traição, mas diz que o cantor não tem o costume de falar sobre sua vida pessoal. “Jerry também pede a compreensão dos colegas de imprensa pelo pedido dela e quando se sentir à vontade, poderá se manifestar sobre o término do namoro. Lamenta o erro, e ao longo dos seus 25 anos, quer aprender com suas falhas.”

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário