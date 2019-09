Ex-técnica do Inter, Tatiele Silveira, é a primeira mulher a conquistar Brasileirão Feminino

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino acabou neste domingo (29), com a Ferroviária, time paulista, sendo campeão. Desta forma, quem também fez história foi Tatiele Silveira, comandante do time que se tornou a primeira técnica mulher a levantar a taça do Brasileirão Feminino. Tatiele foi demitida no ano passado do Internacional. Ela era treinadora das Gurias Coloradas. Em entrevista exclusiva para a Rádio Grenal, da Rede Pampa, ela disse que aquele momento já passou e que está muito feliz na Ferroviária. “Isso passou, ficou para trás. Estou muito feliz na Ferroviária, pela valorização e reconhecimento do meu trabalho”, disse.

A treinadora, de 39 anos, alcançou um grande feito: estreou como técnica este ano na divisão principal da competição e incentivou as mulheres a conquistarem seus espaços. “Eu espero que esse título e meu momento sirva de inspiração para as mulheres que gostam de futebol. E aos clubes para mostrar que o que importa é a qualificação, não o gênero”, lembrou.

Tatiele também falou sobre como o futebol feminino vem crescendo e a importância das equipes gaúchas valorizarem o futebol feminino. “Espero que cada vez mais tenha investimento no Sul, não só de Grêmio e Inter, mas de outras equipes também, para ter um estadual forte. Nós temos talentos incríveis no sul do Brasil”, garantiu, dizendo que as mulheres vieram para ficar no esporte e no futebol. “Não tem mais volta, o futebol feminino veio para ficar. O torcedor é apaixonado, ele acompanha as meninas. E isso tudo vai criar uma rede que vai levar para frente”, lembrou.

O jogo

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, realizado em Araraquara, as duas equipes precisavam da vitória no Parque São Jorge, casa do Timão, para garantir o título

Mas o 0x0 no placar se manteve no tempo normal e levou a decisão para a disputa de pênaltis. Final 4 a 2 para a Ferroviária. O grande destaque foi a goleira Luciana, que pegou uma cobrança, o foi fundamental para a conquista do time de Araraquara.

