O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, anunciou nesta terça-feira (20) que uma tomografia detectou nele um nódulo pulmonar aparentemente maligno. Ele precisará se internar para confirmar o diagnóstico. Em coletiva de imprensa, Vázquez – que é médico oncologista – afirmou que o nódulo foi detectado no pulmão direito com “características muito firmes”.

Deixe seu comentário: