As expectativas do Conselho Federal de Economia (Cofecon) sobre os rumos da economia “não são nada otimistas”. A entidade se posiciona “absolutamente contrária à reforma da Previdência nos moldes em que estão especulando realizá-la”. Wellington Leonardo da Silva, presidente do Conselho, afirma à Coluna que não é possível avaliar as medidas propostas pela equipe econômica, pois não se tem conhecimento sobre nenhuma delas, “a não ser pelos discursos genéricos”.

Embraer

O que já houve de concreto, acrescenta o presidente do Cofecon, é nocivo aos interesses de uma nação que se pretenda soberana, “tal qual a entrega na bacia das almas do controle acionário da Embraer – empresa estratégica, inclusive do ponto de vista da segurança nacional”.

Previdência

Para Wellington Leonardo da Silva, são absurdos e grotescos – para um País onde a maioria dos aposentados recebe R$ 954,00 de pensão -, os padrões das aposentadorias pagas aos militares, parlamentares e membros do Judiciário.

Trabalho escravo

O novo chefe do comando do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do Ministério da Agricultura, deputado Valdir Colatto (MDB-SC), é autor do projeto (PDC 184/2015) que susta norma do Incra que desapropria, para a reforma agrária, terras onde for encontrado trabalho escravo.

Às custas

Na justificativa do projeto, que estacionou na Comissão de Constituição e Justiça, o ruralista diz que a Instrução Normativa nº 83/2015 do Incra o Poder Executivo Federal inauguram “uma nova modalidade de promover a Reforma Agrária às custas do produtor rural”.

Interpretação

Líderes da oposição dizem não entender a interpretação do ministro Luiz Fux. Isso porque o vice-presidente do STF não viu urgência nos pedidos, entre eles do PCdoB, para suspender o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro que facilita as regras para o cidadão obter a posse de arma de fogo.

Contas públicas

O presidente do Tribunal de Contas da União, José Mucio Monteiro, apresentou ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os temas prioritários do Tribunal para o Biênio 2019/2020: Equilíbrio das contas públicas, com foco nas contas da Previdência Social, desestatização e gestão fiscal e ênfase na prevenção e detecção de fraudes e transparência do gasto público.

Gestão

No encontro com Onyx, Mucio disse que o papel do controle externo é prevenir erros de gestão antes de se tornarem grandes perdas para a sociedade: “O Tribunal é como uma grande biblioteca, só precisamos saber quais livros o novo governo necessita”.

Intercâmbio

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Delegação da União Europeia no Brasil firmaram parceria para ampliar o intercâmbio de conhecimento em relação a temas de interesse comum, como a capacitação de juízes e agentes públicos envolvidos com o enfrentamento da violência contra a mulher.

Convenção

A convenção nacional do PDT foi marcada para o dia 28 de março, em Brasília. Na ocasião será anunciada pelo presidente do partido, Carlos Lupi, a unificação das mais de mil redes que participaram da campanha de Ciro, cujo nome ainda está sendo pesquisado.

Lava-Jato

José Augusto Ribeiro recebeu carta de Lula com elogio ao livro que o jornalista lançou sobre a Operação Lava-Jato. O ex-presidente leu a obra antes do lançamento. O próximo livro do autor de A Era Vargas, uma trilogia, será sobre Vargas e a Revolução de 30.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Escola de Magistratura Federal da 1ª Região (Esmaf) promovem, a partir de terça-feira, 22, o 3º Fórum Jurídico sobre Combate à Corrupção.

