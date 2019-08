Explosão de caminhão-tanque na Tanzânia deixa ao menos 60 mortos

Um caminhão-tanque que transportava combustível na região de Morogoro, na Tanzânia, explodiu e deixou no mínimo 60 pessoas mortas e 70 feridas neste sábado (10). Segundo testemunhas, o fogo pode ter sido desencadeado depois que umas pessoas se aproximaram do caminhão com um cigarro. Porém, a polícia local ainda não esclareceu o acidente.

O chefe da polícia regional de Morogoro, Wilbroad Mutafungwa, em entrevista a um jornal local informou que muitos mortos se aglomeraram ao redor do caminhão tombado para coletar parte do combustível que pingava, até que o veículo explodiu em chamas.Outros mortos são vendedores ambulantes que estavam na região e também motociclistas.

