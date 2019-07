Pelo menos 12 pessoas morreram, e quase 200 ficaram feridas, no domingo (7), na explosão de um carro-bomba colocado pelos talibãs no leste do Afeganistão, informaram as autoridades locais. O ataque suicida aconteceu na cidade de Ghazni (Leste) e teve como alvo uma unidade dos serviços de Inteligência, disse à AFP o porta-voz do governador da província, Aref Noori.

