Explosão em casa no Complexo do Alemão deixa 2 mortos

A explosão de uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou duas pessoas mortas e 11 feridas na madrugada desta quarta-feira (1°). A suspeita é de que o acidente tenha acontecido num lugar usado como laboratório por traficantes. Os feridos foram levados para hospitais da região.