Explosão em restaurante deixa quatro feridos em São Leopoldo

Quatro pessoas ficaram feridas após uma explosão por vazamento de gás em um restaurante de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Centenário. Dois encontram-se em estado grave.

O fato aconteceu por voltas das 10h30, quando escutou-se um estouro vindo do restaurante Siabra, localizado na Rua Saldanha da Gama, no centro de São Leopoldo. Após o barulho, uma pessoa que passava pelo local comunicou o Samu, a Guarda Municipal e a Brigada Militar.

Um homem de 39 anos e uma mulher de 51 foram gravemente atingidos pela explosão. No início da tarde, a mulher foi transferida para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Além deles, duas jovens de 18 anos também foram atingidas, mas elas estão em estado regular. Todos trabalham no restaurante e no momento da explosão estavam organizando os alimentos para o almoço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu durante a troca de botijão. Nesse período, é possível que tenha vazado um pouco do gás inflamável por uma das válvulas. À tarde, os bombeiros farão vistoria no ambiente para analisar se houve alguma falha na operação.

Deixe seu comentário: