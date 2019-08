Expointer 2019 abre os portões de sua 42ª edição em Esteio

Foi aberto oficialmente os portões da 42° Expointer, na manhã deste sábado (24), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento tem programação até dia 1º de setembro (domingo) com diversas atrações como leilões, shows musicais, julgamentos, provas, oficinas, entre outras atividades relacionadas ao aprimoramento da agropecuária e da agroindústria.

Na cerimônia de abertura, o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior deu boas-vindas aos visitantes e expositores e comentou sobre o que espera para esses dias de evento. “A expectativa é extremamente positiva, então demos início agora a pouco a este grande evento que representa o agronegócio do nosso estado que traz desenvolvimento para o nosso estado e é uma feira que tem uma repercussão nacional e internacional, então tenho certeza que nós teremos aí um grande evento e estaremos comemorando no próximo domingo quando estivermos encerrando a Expointer”, disse o vice-governador.

Já o secretário da Agricultura, Covatti Filho, falou sobre o que espera do evento:”Uma Expointer que seja muito visitada pelo nosso público. Nós, desde esses últimos dias, estamos conversando intensamento com os nossos expositores, nossos produtores, para que seja uma das melhores que já aconteceu. […] Nosso grande objetivo é superar os números com grandes vendas, grandes oportunidades”, disse ele. Covatti Filho ainda ressaltou os preparativos: “Estamos fazendo uma feira muito organizada, com uma bela estrutura, mas principalmente melhoramos a infraestrutura para que nosso visitantes e expositores sejam muito bem acolhidos nesses dias”.

A Expointer, que é considerada umas das maiores feiras a céu aberto da América Latina, vai funcionar durante os nove dias das 8h às 20h30. O valor para estacionamento de veículos custa R$ 32,00, acompanhado de um ingressp no Parque com acesso pelo portão 15. Motos não são permitidas no local.

Confira o valor dos ingressos:

R$ 13,00 para pedestres;

R$ 6,00 para estudantes com apresentação de documento;

R$ 6,00 para idosos até 65 anos;

Isento para pessoas com mais de 65 anos e crianças de até 6.

