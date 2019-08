Expointer 2019: raças Senepol, Gipsy Horse e Canchin fazem sua estreia no Parque de Exposições Assis Brasil

O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, costuma dizer que a chegada dos animais no Parque “é quando tudo começa”. Neste começo da 42ª edição da Expointer, o clima é de otimismo por parte de todos os envolvidos desde esta segunda-feira (19), quando começaram a chegar em Esteio os primeiros animais, às 6h da manhã. Médico veterinário e funcionário de carreira da Secretaria da Agricultura do RS, José Arthur Martins vivencia a atividade há décadas e, com muito entusiasmo aponta que a Expointer de 2019 promete atender a todas as expectativas de público. Segundo ele, são 3.975 animais inscritos. No ano passado foram 4.247. A redução é devido à diminuição do número de pássaros, no entanto houve acréscimo de 10,3% na inscrição de ovinos, o gado leiteiro também teve um incremento de 17,5%, além do grupo bovinos.

“São áreas importantes do agronegócio. É um bom sinal porque o pecuarista está voltando a investir e querendo mostrar seu produto”, inclusive com a estreia de algumas raças como a Senepol, Gipsy Horse e Canchin, por exemplo.

Uma das novidades do Parque para esta edição é a criação de um novo centro de eventos no final do Pavilhão do Gado de Corte, que anteriormente era usado para julgamentos. Um outro espaço acaba de ser criado em frente ao Pavilhão dos Pequenos Animais, destinado a julgamento de caprinos, pôneis e apresentações diversas. O subsecretário enfatiza que embora com poucos recursos, “estamos sendo criativos”.

Leonardo Lamachia, presidente da FEBRAC ((Federação de Criadores de Animais de Raça) diz que “as estrelas da Exposição são os animais, belíssimos animais”. Segundo ele, o Rio Grande do Sul “vem exportando genética e melhorando muito o rebanho brasileiro com o cruzamento de raças”. O número de equinos deverá se assemelhar ao de 2018, superando a casa dos mil animais inscritos.

Na visão do diretor administrativo da Farsul, Francisco Shardong, “o momento é de ascensão da pecuária”, saindo de uma crise temporária e agora com uma boa expectativa de Expointer. “Ainda meço o sucesso da Expointer pela pecuária”, aponta. “Os ovinos estão em recuperação, a qualidade da genética também nos dá otimismo em termos de valores e os equinos continuam a ser o carro-chefe das nossa exposições”.

Covatti Filho, secretário da Agricultura, reitera a importância também do setor de máquinas, que fechou 2018 com um total negociado na ordem de 2,3 bilhões de reais, com perspectivas de superar estes números nesta 42ª edição, cuja aposta centra esforços ainda na tecnologia.

Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, sustenta que a Expointet já deixou de ser uma feira do agronegócio. “É uma feira do Rio Grande do Sul”. Ele estima um público superior a 400 mil pessoas, com atrações para todos e cita a agricultura familiar que a cada ano recebe mais pessoas pela variedade e qualidade dos produtos ofertados pela agroindústria gaúcha. Pascoal diz ainda que a previsão do tempo não prevê chuva, o que torna ainda maior a expectativa de uma grande exposição. Os tickets de ingresso estão sendo comercializados nas estações do Trensurb. ” A ideia é aproximar o usuário do Trensurb”. Os ingressos estão disponíveis em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e em Esteio, na bilheteria da estação em frente ao parque. “A Expointer é o programa da família gaúcha”. O evento começa dia 24 de agosto e encerra dia 01 de setembro. (Clarisse Ledur)

