Expointer é palco de lançamentos nacionais de máquinas agrícolas

Maior feira do agronegócio da América Latina, é na Expointer que ocorrem os grandes lançamentos de novas máquinas agrícolas no país. Para aumentar as negociações, fabricantes apostam nas novidades que multiplicam a produtividade no campo. O coordenador de marketing de produto da Stara, Jonas Reis, destaca o mais novo sistema de internet que vem integrado com a Stara Imperador 134000, uma das apostas da empresa.

“Eventualmente o agricultor pode ter alguma dúvida, e simplesmente lá na fábrica a gente consegue acessar remotamente a máquina, consegue estar calibrando, dando dicas para o agricultor de como seria o procedimento para ele ter mais eficiência”, destaca.

Com preços variando de R$ 800,00 a R$ 1,3 milhão, o setor é campeão absoluto em volume comercializado na Expointer. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), a expectativa do setor é negociar R$ 2,4 bilhões nesta edição, cerca de R$ 120 milhões a mais comparado com 2018.