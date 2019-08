Expointer é Pampa! TV Pampa dá a largada para a cobertura da maior feira do agro Brasileiro

Trazer informações com exclusividade e mostrar as mais belas imagens da Expointer, através de programas transmitidos totalmente ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, é uma das especialidades dos veículos de comunicação da Rede Pampa. Pelos estúdios panorâmicos da Casa da Pampa, que está localizada na região central do parque, passam as mais destacadas personalidades e autoridades do setor.

Dando inicio aos nove dias de cobertura da TV Pampa, neste sábado, 24 de agosto, o “Expointer é Pampa”, programa com duas horas de duração, apresentado pelo comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, contou com as presenças de quinze convidados, para discutir os importantes temas relacionados ao agro.

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior , foi uma das presenças destacadas do primeiro dia de transmissões, trazendo as novidades da edição 2019. Já o presidente do Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul), Claudio Bier, falou das expectativas quanto ao resultado das vendas deste ano, que podem ultrapassar os dois bilhões de reais em comercializações.

Luiz Carlos Heinze trouxe para a mesa do debate os projetos e leis que estão em tramitação no Congresso Nacional. As ações do exército no Brasil e, ainda, as programadas para acontecerem durante a feira foi o tema do General Geraldo Antônio Miotto, Comandante Militar do Sul; enquanto o senador gaúchotrouxe para a mesa do debate os projetos e leis que estão em tramitação no Congresso Nacional.

O Expointer é Pampa deste domingo, 25 de agosto, começa às 11 horas da manhã.

Também estiveram presentes ao programa “Expointer é Pampa” deste sábado(24):

Ruy Irigaray – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS

Otomar Vivian – Chefe da Casa Civil do RS

José Luiz Pereira Gomes – Procurador de Justiça Militar de Manaus

Pedro Westphalen – Deputado Federal

Nei César Mânica – Presidente da Cotrijal

Leonardo Lamachia – Presidente da Febrac

Francisco Turra – Presidente da ABPA

Edson Bundchen – Superintendente do Banco do Brasil

Eumar Novacki – Ex-ministro da agricultura

Jair Soares – Ex-governador do RS

Ernani Polo – Deputado Estadual

