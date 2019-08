Expointer: evento apresenta nova linguiça de búfalo e os benefícios desta carne

A Associação Sulina dos Criadores de Búfalos (Ascribu) recebeu a imprensa durante a programação da Expointer desta quarta-feira (28) para conversar e apresentar a novidade do ano: a linguiça de búfalo. O evento ocorreu em um dos locais mais movimentados da Expointer, o Bar Tantan, e contou com a presença do presidente da Ascribu, Régis Gonçalves. “Nós temos uma carne vermelha com todos os sabores iguais aos da carne bovina, uma boa carne para churrasco, uma boa carne de panela, mas com a diferença de que possui 40% menos colesterol, 50% menos gordura”, disse Gonçalves. Segundo o dirigente, isto dá ao consumidor a garantia de não perder o prazer de uma boa carne, mas ao mesmo tempo cuidar de sua saúde.

Já sobre o búfalo, Gonçalves destacou a rusticidade animal, com capacidade de alimentação de desdobramento de fibras mais longas e grossas, ou seja, aqueles pastos de melhor qualidade. Ele disse ainda que bubalinos são mais resistentes aos carrapatos. “Mesmo em áreas muito infectadas, no primeiro ano é preciso um manejo maior, mas a partir do segundo e terceiro ano do animal, reduz bastante a infestação nestas áreas, passando, inclusive a não ser mais necessário medicamento para controle de ectoparasitas”, explicou. Dessa forma, a carne fica livre de produtos organoclorados e organofosforados.

A Ascribu informou que o rebanho de búfalos é muito pequeno em comparação com o bovino. No Estado, são 12 milhões de bovinos e apenas 70 mil bubalinos. Por ano, são abatidos 20 mil búfalos, o que corresponde a 50% dos abates de bovinos. Ao todo, no Brasil, já são 2 milhões de cabeças de búfalos. A produção gaúcha é especialmente para corte e ainda é muito concentrada em Porto Alegre e na Região Metropolitana, chegando em poucas cidades-polo no interior.