As exportações de café verde do Brasil recuaram 14% em outubro na comparação com mesmo mês do ano passado, somando 3,1 milhões de sacas de 60 kg, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Na delimitação por variedades, os embarques brasileiros do café arábica atingiram 2,8 milhões de sacas no mês passado, recuo de 12,8% no ano a ano.