Dicas de O Sul Exposição “A Tempestade” de Fábio André Rheinheimer

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Exposição que comemora os 33 anos de carreira artística do arquiteto inaugura na quinta-feira, 9 de janeiro, às 17h30min, no Espaço Cultural Correios Foto: Juliana Baratojo Exposição que comemora os 33 anos de carreira artística do arquiteto inaugura na quinta-feira, 9 de janeiro, às 17h30, no Espaço Cultural Correios (Foto: Juliana Baratojo/Divulgação) Foto: Juliana Baratojo

O artista visual, arquiteto e curador Fábio André Rheinheimer celebra 33 anos de sua primeira exposição individual com “A Tempestade”. A exposição tem vernissage no dia 9 de janeiro, das 17h30min às 20h, no Espaço Cultural Correios (Av. Sete de Setembro, 1020 – Praça da Alfândega – Acesso pela Avenida Sepúlveda), em Porto Alegre. A mostra fica em cartaz até o dia 9 de fevereiro de 2020. Entrada franca.

Ao longo dos 33 anos de atuação nas artes, Rheinheimer participou de diversas exposições coletivas, individuais e salões de arte, apresentando obras como artista e como curador. “A Tempestade” é fruto de um projeto de pesquisa estabelecido a partir do exercício pictórico, em que o resultado são fotografias, registros desse processo.

Durante a pesquisa, que levou às obras da exposição, o artista alterou as pinturas continuamente, sobrepondo umas às outras compondo assim novas imagens, que surgiam e se extinguiam sucessivamente, em um processo de constante transformação.

O resultado são paisagens marítimas, sob efeito de intensa agitação atmosférica, em obras com densa carga dramática. “É um projeto que representa pontualmente uma parcela das possibilidades desenvolvidas até o momento e que ainda pode ganhar novas formas”, revela o artista.

“Esse projeto tem por referência dois elementos fundamentais, que se relacionam: a produção dos artistas impressionistas e o estilo ukiyo-e, um gênero de xilogravura e pintura japonesa”, explica o artista. Entre importantes nomes que se dedicaram ao estilo ukiyo-e destaca-se a produção de Katsushika Hokusai, que tem em A Grande Onda de Kanagawa sua obra mais célebre, que acabou servindo como um dos principais elementos de referência teórica para Rheinheimer.

As imagens selecionadas para esta mostra são os registros de uma contínua investigação pictórica. “A Tempestade” é composta por 16 obras impressas em tecidos diversos com grandes dimensões e em adesivo sobre PVC. Entre esses materiais estão tecidos utilizados normalmente na decoração e na moda, como Linarte, Linho Madrid, em uma parceria com a Casa Rima, e neoprene.

As fibras apresentadas em grandes dimensões, de 1,40 m por 2,30 m, dão novas cores e características às obras pela estrutura de seus fios, compondo quase que uma nova criação a partir das pinturas originais.

SERVIÇO:

Exposição “A Tempestade” de Fábio André Rheinheimer

Local: Espaço Cultural Correios

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1020 – Praça da Alfândega – Acesso pela Avenida Sepúlveda

Vernissage: 9 de janeiro, das 17h30 às 20h

Período: Até 9 de fevereiro de 2020

Visitações: de terça a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 13 às 17h

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário