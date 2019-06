A exposiçāo “Black Power” poderá ser visitada no Hall do Laboratório Fotográfico da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana), de 28 de junho a 27 de julho. A mostra, gratuita, trabalha com o universo híbrido, onde o fotógrafo Claudio Benevenga mistura nas suas imagens registros carregados de força e dramaticidade. A mostra reforça a resistência e o “empoderamento” negro contra o racismo cultural.

