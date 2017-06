ExposiÃ§Ã£o ElegÃ¢ncia nas Alturas ganha novidades e Ã© prorrogada em Porto Alegre

A exposição Elegância nas Alturas, organizada pelo projeto Varig Experience e sediada no Boulevard Laçador (avenida dos Estados, 111, em Porto Alegre), foi prorrogada por tempo indeterminado. Além disso, a mostra está ganhando duas novidades: o uniforme de 1955, que anteriormente era representado por uma cópia fiel do vestuário, foi agora substituído pelas peças originais, doadas ao projeto. A entrada é franca.

Outra vestimenta acrescentada à exposição foi a utilizada pelas comissárias de bordo ao longo da década de 1960, usada nas rotas internacionais da antiga companhia, como Rio de Janeiro – Nova York. O público pode conferir as peças diariamente, das 8h às 23h, em uma vitrine montada em frente ao restaurante Bistrô 111.

Concomitante à mostra dos uniformes, o projeto Varig Experience segue com o avião Douglas DC-3 em exposição no pátio do Boulevard Laçador. Neste mês, será realizada uma visita guiada ao interior da aeronave, no dia 22 de junho (quinta-feira), das 17h às 20h.

