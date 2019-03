Extremo Sul e Restinga recebem Carnaval de Rua neste final de semana

O Carnaval de Rua Comunitário segue neste fim de semana em Porto Alegre. Amanhã (23) será a vez dos foliões da Restinga saírem às ruas. A festa começará às 15h, na avenida Macedônia, com a Sociedade Recreativa Beneficente Carnavalesca Academia de Samba União da Tinga. O Bloco das Donzelas animará os foliões seguida da Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga.

No domingo (24), será a vez dos moradores do Extremo Sul fazerem a festa. O esquenta será na avenida Beira Rio com o Bloco da Sabem, em frente aos Quiosques, no Lami. Depois, a folia seguirá na avenida Heitor Vieira, em frente a Igreja de Belém Novo.

No próximo final de semana, a celebração continua: no dia 30, o Carnaval será no bairro Cristal, enquanto no dia 31 o festejo será na Vila Cruzeiro.

