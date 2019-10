Faculdade Senac Porto Alegre inscreve para curso de Tecnologia em Hotelaria no Vestibular 2020/1

O Ministério do Turismo em pesquisa realizada no ano de 2018, trouxe boas perspectivas para a hotelaria até 2020. Conforme a pesquisa realizada pelo órgão, empresas brasileiras do setor aparecem otimistas para o ramo hoteleiro entre 2019 e 2020, com previsão de mais de 50% de aumento no faturamento com hospedagem no mercado hoteleiro brasileiro.

A Faculdade Senac Porto Alegre ciente do crescimento mercadológico do turismo no país e no mundo, está com processo aberto para o curso superior de Tecnologia em Hotelaria do Vestibular 2020/1.

Os interessados podem escolher data e horário pelo site www.senacrs.com.br/vestibular. A prova de redação acontece no Campus I da Faculdade, localizado na Rua Coronel Genuíno, 130, no horário marcado pelo candidato.

O vestibular é gratuito e oferece 15 cursos de graduação nas áreas de negócios e tecnologia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3022-1044 ou pelo WhatsApp (51) 99379-5386.

Comerciários, egressos de cursos técnicos ou dos cursos de aprendizagem do Senac-RS tem 50% de desconto no primeiro semestre da graduação em 2020/1. A opção é válida para quem se matricular no mínimo em 20 créditos. O desconto também é aplicado para transferências, ingresso de diplomados e reingresso de alunos da Faculdade Senac, nas mesmas condições citadas acima.

Programa Desempregados

A campanha lançada no primeiro semestre deste ano, promove o acesso a um curso de nível superior e a retomada ao mercado de trabalho. A ação também proporciona aos alunos diversas capacitações extracurriculares gratuitas. Conforme o regulamento do programa, o beneficiário poderá estudar gratuitamente o primeiro semestre até o momento em que adquirir renda por meio de emprego, estágio ou tornar-se sócio de empresa, autônomo ou microempreendedor Individual (MEI). O estudante também se compromete com a realização de rematrícula ao semestre/módulo seguinte, a ser custeado por seus próprios meios.

O regulamento completo sobre a campanha “Mudando a Vida dos Desempregados” pode ser consultado em www.senacrs.com.br/programa_desempregados.asp.

Mais informações pelo telefone (51) 3022-1044 ou pelo WhatsApp (51) 99379-5386.