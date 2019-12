Porto Alegre Faixa exclusiva para ônibus entra em operação na avenida Goethe, na Capital

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Conforme a EPTC, serão beneficiados 62 mil usuários das oito linhas que passam no local Foto: EPTC/Divulgação Porto Alegre, RS – 09/12/2019: A EPTC informa que a faixa exclusiva para ônibus na avenida Goethe entra em funcionamento nesta quarta-feira, 11, das 6h às 9h e das 16h às 20h. Foto: EPTC/PMPA Foto: EPTC/Divulgação

Entrou em operação nesta quarta-feira (11), das 6h às 9h e das 16h às 20h, a faixa exclusiva para ônibus na avenida Goethe, em Porto Alegre. O trecho, de 400 metros, deve reduzir o tempo de deslocamento dos coletivos na região, encurtando as viagens.

Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), serão beneficiados cerca de 62 mil usuários das oito linhas que passam no local. Até março de 2020, serão implantados 22 quilômetros de faixas exclusivas em 16 trechos da Capital, o que representa um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros já existentes.

“O projeto foi elaborado com base no conceito de ruas completas, com espaço para cada modal, o que representa mais segurança e uma convivência harmônica entre as pessoas que circulam pelo local”, explicou o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

