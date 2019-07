“Fake news” diz Anitta sobre amizade e nova parceria com Pabllo Vittar 

Nas últimas semanas estava rolando por aí o boato de que teríamos uma nova parceria entre Anitta e Pabllo Vittar, já que as duas davam a entender que teriam se reconciliado. Só que na tarde de sexta-feira (5) a cantora participou de uma coletiva de imprensa em que respondeu perguntas sobre sua participação na cerimônia de encerramento da Copa América, que acontece neste domingo (7) no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, e sua carreira.

Um dos questionamentos feitos à cantora foi justamente em relação a um rumor de que ela e a drag queen haviam feito as pazes e que lançariam uma parceria. Em resposta ao UOL, a artista foi sucinta e negou que a informação seja verdadeira: “não existe nenhuma parceria com Pabllo Vittar. É fake news, boato”.

Os boatos tomaram grande proporção principalmente na última semana, quando Pabllo se apresentava nos Estados Unidos. Durante apresentação de “Sua Cara”, ela gritou de cima do palco: “Anitta, eu te amo!”. Outra informação que reforçou ainda mais a possibilidade de que as duas poderiam se unir novamente em estúdio foi uma nota publicada pelo Diário de Uberlândia que afirmava que ambas se apresentariam na cidade na mesma noite como headliners de um festival.

Por enquanto, nenhuma das partes comentou a respeito do evento. Vamos torcer para que tudo se acerte entre as duas!

