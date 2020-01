Armando Burd Falta um exame de sanidade

Por Armando Burd | 18 de janeiro de 2020

Projeto do deputado federal Marcel Van Hattem pretende acabar com a dupla remuneração. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O governo federal consegue arrumar uma encrenca por semana: o episódio vergonhoso do ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, é mais um.

Na hora de descobrir o elemento Q.I. (quem indicou) de Alvim, ninguém assume.

Pisoteou a História

Ao plagiar o chefe da propaganda do regime de Hitler, Alvim ofendeu a Força Expedicionária Brasileira. Com 25 mil e 700 oficiais e soldados, dos quais 471 morreram, a FEB combateu o nazi-fascismo de forma heroica na Europa e ajudou a derrotá-lo.

Estava previsto

A Secretaria Especial da Cultura saiu do Ministério da Cidadania porque o Osmar Terra discordava das posições estapafúrdias de Alvim. Foi acomodado no Ministério do Turismo mas, nos bastidores de Brasília, todos sabiam que a bomba um dia iria estourar.

Títulos sugestivos

Regina Duarte, convidada para substituir Alvim, interpretou na TV personagens em Pega Pega (2016) e Sob Nova Direção (2005).

Vai ampliar o leque

Escolas públicas e privadas terão de incluir, a partir deste ano, a disciplina Educação Financeira nos currículos. A decisão é do governo federal e precisa abordar o tema pagamentos de impostos. Tomara que ensinem a cobrar com insistência o retorno em serviços públicos.

Cronômetro voa

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) foi criado em 2006 e tem vigência prevista até o final deste ano. Motivo suficiente para prefeitos, governadores, senadores e deputados federais cobrarem a renovação. Hoje, o Fundo é responsável por 62 por cento de todos os recursos investidos na educação básica brasileira. Se deixarem para a última hora…

Reprise do drama

Açudes secaram e plantações estão perdidas. Prefeitos, secretários municipais e vereadores fazem apelos por recursos. Muitos cobram o andamento de projetos de aproveitamento dos lençóis freáticos. Sabem, porém, que o pouco dinheiro se diluiu na máquina criada para executar obras.

Diagnóstico preciso

Políticos que percorrem as áreas atingidas encontram agricultores tristes e conformados. Um deles respondeu, esta semana, quando perguntaram sobre a situação: “A terra é boa, doutor, mas as nuvens é que não prestam.”

Redução

A contribuição previdenciária dos 95.822 policiais militares e bombeiros ativos e inativos do Estado do Rio de Janeiro vai cair de 14 para 9,5 por cento a partir da folha salarial de março. É um dos temas que os deputados gaúchos vão enfrentar nas próximas semanas.

Tesoura em ação

Projeto do deputado federal Marcel Van Hattem extingue o pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos, revogando dispositivo do Código de Processo Civil. Tem como exemplo o que foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Diferença

Honorários de sucumbência são pagos pela parte perdedora do processo ao advogado que vence a ação. A alegação é que, sendo servidores públicos, não podem usufruir de direitos garantidos à advocacia privada.

A grande transformação

Em 1986, quando retornou da China, o empresário e político Severo Gomes fez uma análise intocável: “Eles usaram o arsenal marxista como instrumento de análise e não como fonte de dogmas. Na marcha para construção da economia de mercado e do direito de propriedade, tinham como objetivo a matriz da eficiência e do progresso. Querem é melhorar as condições de vida de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes.”

Hoje, com mais 190 milhões de habitantes, a rota capitalista no país de regime político comunista segue imperturbável.

Deu no site

Quatro mil clientes ainda estão sem luz em suas residências desde quarta-feira. Metade na região Metropolitana e a outra em Porto Alegre.

Emergência é palavra fora do dicionário da estatal falida.

Pé no acelerador

O governo do Estado precisa tirar o seu caminhão do acostamento e encontrar as estradas do futuro.

