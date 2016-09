Famiglia Valduga conquista medalhas de ouro no Concurso Nacional de Bruxelas

A Famiglia Valduga comemora mais uma conquista. Com rótulos da Casa Valduga e Ponto Nero, o grupo conquistou quatro medalhas de ouro e grande ouro no Concurso Nacional de Bruxelas. A premiação foi realizada no Hotel Villa Rossa, em São Roque, interior paulista, e é a versão brasileira de um dos mais importantes prêmios do mundo.

O grande destaque do concurso ficou com o espumante Casa Valduga Brut, que levou a medalha de grande ouro na edição deste ano da competição. O espumante vencedor é elaborado a partir da harmonia entre 70% da casta Chardonnay e 30% de Pinot Noir.

As três medalhas de ouro ficaram com os espumantes Casa Valduga 130, renomado rótulo da vinícola brasileira e ganhador de várias premiações mundiais; Ponto Nero Rosé, um espumante jovem e elegante; e o tinto Casa Valduga Leopolina Merlot, encorpado, com notas amadeiradas e toque de frutas maduras, também vencedor da medalha de platina no Decanter World Awards 2016.

O Concurso Nacional de Bruxelas ocorre anualmente no Brasil e este ano foi realizado no interior de São Paulo. A premiação avalia a produção nacional no setor de vinhos e destilados. Em sua 14ª edição, a competição avaliou durante três dias, 400 amostras, de 53 vinícolas e 82 destilarias. A competição contou com um grupo de 15 jurados, formado por enólogos e jornalistas especializados.

O resultado da premiação serve como uma referência sobre as principais tendências nacionais de vinhos, espumantes e destilados.

Comentários