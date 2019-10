Uma família que visitava a Carolina do Sul (EUA) nas férias pescou um pacote com cerca de 20 quilos de cocaína do mar. Eles só descobriram o conteúdo da embalagem quando chegaram na casa em que estavam hospedados. Depois de transportar a embalagem até a casa, abriram um pequeno buraco, viram que o conteúdo era um pó branco e chamaram a polícia.

