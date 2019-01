Farmácias Associadas e Fessergs assinam convênio para compra de medicamentos com crédito consignado

Representantes da diretoria da rede Farmácias Associadas e a direção da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (Fessergs) assinaram no último dia 16 de janeiro, em

Porto Alegre, um convênio para possibilitar a compra de medicamentos e outros itens de farmácia com crédito consignado por servidores públicos estaduais. Segundo números divulgados pela entidade sindical, a parceria deve beneficiar mais de 350 mil servidores ativos, inativos e

pensionistas.

“Foi um projeto desafiador pelo seu tamanho e pelo número de servidores que podem se beneficiar. A capilaridade e a presença da Farmácias Associadas em todos os cantos do Estado irá garantir que todos os servidores sejam atendidos”, afirma o presidente da Rede Associadas, Ricardo Duarte da Silveira. Segundo o presidente da Fessergs, Sérgio Arnoud, o convênio se concretiza em um momento em que o servidor público estadual enfrenta problemas em função do parcelamento dos

salários e da falta de reajustes. “Sabemos que as pessoas precisam de remédios, por isso desenhamos uma parceria que atenda o servidor e o ajude no momento de dificuldade”, declara Arnoud.

Para obter o crédito, o servidor público deve procurar a Farmácia Associadas mais próxima da sua casa ou trabalho e solicitar o cadastro no programa. Depois disso, a farmácia encaminha o

processo à Fessergs, que faz a análise e a liberação. Em mais ou menos 15 dias, a empresa BG Card, responsável técnica pela operação, envia à farmácia solicitante o cartão de crédito do servidor, que a partir desse momento já pode fazer suas compras.

Deixe seu comentário: