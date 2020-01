Esporte Fãs lotaram o entorno da arena do Los Angeles Lakers para prestar homenagens a Kobe Bryant

Fãs do ex-atleta e torcedores da franquia prestaram lindas homenagens ao ídolo da equipe californiana. (Foto: Reprodução)

O Staples Center nunca mais será o mesmo. Neste domingo (26), um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers faleceu aos 41 anos: Kobe Bryant, que morreu após um acidente aéreo ao lado de sua filha e mais dois passageiros. Assim que a notícia foi divulgada pelo TMZ, o mundo dos esportes parou e, especialmente, o mundo da NBA.

Os torcedores do Los Angeles Lakers e fãs de Kobe Bryant decidiram comparecer ao entorno do Staples Center, arena da franquia, para prestar inúmeras homenagens ao ex-jogador.

A arena em si recebeu o Grammy Awards neste domingo, e a região foi interditada pela polícia de Los Angeles num forte esquema de segurança, mas os fãs se aproximaram até onde foi permitido para prestar as devidas homenagens a um dos maiores jogadores de basquete da história.

Homenagens

Diversas personalidades do esporte ou não prestaram homenagens a Bryant nas redes sociais.

“Kobe era uma lenda na quadra e estava apenas começando o que teria sido tão significativo como um segundo ato. Perder Gianna é ainda mais doloroso para nós, como pais. Michelle e eu enviamos amor e orações a Vanessa e a toda a família Bryant em um dia impensável”, escreveu o ex-presidente dos EUA Barack Obama.

“Ficamos incrédulos e chocados com as notícias terrivelmente tristes da morte trágica da lenda da NBA Kobe Bryant e sua filha Gianna. As emoções e sentimentos são muito pesados para todos nós e estendemos nossas mais profundas condolências à esposa, Vanessa e à família. Como um dos maiores jogadores a disputar na quadra, Kobe também teve uma presença global muito especial, inspiradora e icônica no jogo de basquete e seremos eternamente gratos por seu impacto e sentiremos muita falta dele”, declarou o perfil oficial do Cleveland Cavaliers.

“Kobe e eu compartilhamos tantas conversas especiais sobre vida e basquete. Tínhamos muito em comum fora da quadra. Eu adorava conversar com ele sobre o Lakers, sobre ser pai e marido, e o quanto amamos a Itália. Vou sentir muita falta dessas conversas e dele”, escreveu Magic Johnson.

O perfil do Novo Baquete Brasil também se manifestou: “O basquete está de luto. Kobe Bryant, a lenda que inspirou seguidas gerações ao redor do mundo e fez milhares se apaixonarem pela bola laranja. Obrigado, Kobe, por ter sido um vencedor. Obrigado, Kobe, por cumprir a missão de um ídolo. Você jamais será esquecido”.

Bryant também foi homenageado em partida da liga americana de basquete, do San Antonio Spurs contra o Toronto Raptors, em San Antonio, no Texas.

No primeiro lance do jogo, Fred VanVleet, do Raptors, segurou a bola até que o time levasse uma falta por não ter lançado a bola à cesta do adversário em 24 segundos, uma das regras do basquete. Bryant usou a camisa 24 durante a maior parte de sua carreira no Los Angeles Lakers.

Ao ganhar a posse da bola, o Spurs repetiu a ação. Enquanto isso, a torcida, em pé, ovacionava Bryant.

Foi contra o Toronto Raptors que Bryant fez sua maior pontuação em um único jogo. Em 2006, ele marcou sozinho 81 dos 122 pontos do Lakers.

O ex-jogador também recebeu homenagens em outra partida. O telão do estádio Pepsi Center, em Denver (Colorado), exibiu uma foto do jogador com a data de seu nascimento e morte, enquanto toda a arena ficou com as luzes apagadas. A homenagem aconteceu antes da partida do Denver Nuggets contra o Houston Rockets, pela NBA.​

