Fundação firma parceria com abrigo

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) firmou parceria com o Instituto Pobres Servos da Divina Providência para gestão do programa “Família Acolhedora” no abrigo João Paulo II. Serão capacitadas 20 famílias para abrigar menores de idade afastados temporariamente de seus lares por motivos como negligência, abandono e violência, a partir de determinação judicial.