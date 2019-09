Fazendinha encanta visitantes no Parque Harmonia

Uma das diversas atrações do Parque Harmonia é a Fazendinha. Nela, os visitantes podem ver cavalos, pôneis, galinhas, ovelhas, vacas, terneiros, coelhos, cabritos, gansos, além de uma horta cultivada no local. O responsável e proprietário dos animais é o Gustavo Bierhals. A proposta dele é a inclusão social na sociedade gaúcha da produção primária com a cultura tradicionalista gaúcha. A porteira da Fazendinha está sempre aberta para receber o público, tudo isso com entrada gratuita.

Bierhals trouxe os animais no dia 08 de setembro e vai levá-los embora no dia 23 do mesmo mês. Então, ainda dá tempo de você visitar. De acordo com Bierhals, o cuidado com bichos é o mesmo de quando estão na propriedade rural. “A diferença é que aqui, eles ficam mais confinados. A gente tira eles de manhã cedo para exercitar um pouco, aqui mesmo no parque”, explica. Durante o ano, Gustavo Bierhals recebe escolas em sua casa para ensinar crianças a plantar e a colher na horta, para saberem de onde vem os alimentos. Na horta no Parque Harmonia tem alface, couve, pimentão, cebolinha, entre outros. O espaço, ainda possui pracinha para as crianças brincarem.

