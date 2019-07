FCDL-RS considera fundamental a aprovação da MP da Liberdade Econômica

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS apoia a Medida Provisória 881/2019, conhecida por MP da Liberdade Econômica, que estabelece garantias de livre mercado. Por isso, considera fundamental que a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional até 27 de agosto, evitando que uma iniciativa importante para o desenvolvimento da economia do país não seja coloca em prática.

– É uma medida que representa o ressurgimento de um ambiente favorável para o empreendedorismo no Brasil. Desburocratizar o ambiente de negócios, favorecer a liberdade para trabalhar e para empregar são fatores determinantes para que possamos viver um capítulo mais próspero na economia brasileira – avalia o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Para o líder empresarial, a MP 881/2019 foi muito bem constituída, com destaque para o trabalho realizado pelo seu relator, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Jerônimo Goergen, que soube analisar muito bem os aspectos que emperram o avanço econômico do país e teve papel decisivo na elaboração do texto que, caso seja colocado em prática, pode aumentar a renda per capita brasileira de maneira substancial, além de permitir a geração de até 4 milhões de novos empregos nos próximos anos.

– A FCDL-RS soma sua representatividade às demais entidades empresariais do Rio Grande do Sul e do país na defesa pela aprovação da MP. Temos a certeza de que a medida vai impactar, de forma célere, a vida da nossa sociedade. A população terá mais acesso a emprego, a ampliar sua renda. Isso vai favorecer a cadeia produtiva como um todo, gerando aumento do consumo, mais vendas para a indústria e para o varejo, enfim, proporcionar um ambiente que permita ao Brasil ter um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, algo que não ocorre atualmente. Em resumo, vai desatar os nós da burocracia e estimular quem quer empreender – lembra Vitor Augusto Koch.

A Medida Provisória da Liberdade Econômica, entre outros pontos, permite o fim de autorização prévia para atividades de baixo risco, cabendo a Estados, Distrito Federal e municípios a definição de quais atividades econômicas poderão contar com a dispensa total de atos de liberação como licenças, alvarás, autorizações, inscrições ou registros.

Além disso, é concedida liberdade de dia e horário para produzir, desde que respeitados os direitos trabalhistas e de normas de vizinhança, flexibilidade que permitirá atender melhor o consumidor. Também foi incluído na MP um dispositivo para acabar com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) nas empresas.

