Economia Federasul aposta no crescimento do País, inclusive com superação das expectativas traçadas para os próximos meses

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

A presidente Simone Leite e o vice-presidente Fernando Marchet apresentaram o balanço da entidade e a visão do cenário Brasil para 2020. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A presidente da Federasul, Simone Leite, reuniu a imprensa nesta quinta-feira (12) para o tradicional balanço de final de ano da entidade, com perspectivas para 2020 no cenário Brasil. Após seu agradecimento aos participantes, a dirigente citou a importância da imprensa em termos regionais e nacionais, destacando ainda “o ano intenso que a Federasul viveu, com muito dinamismo”.

Os dados econômicos foram apresentados pelo vice-presidente Fernando Marchet, também economista-chefe da Federasul. “Há bastante tempo estamos visualizando uma perspectiva de crescimento importante para o País, que deverá fechar 2020 com um PIB de 2,7%”. Ele credita isto ao ambiente externo, citando a crença depositada anteriormente de que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não prejudicaria o Brasil.

Internamente, ele vê como positiva a retomada da confiança tanto por parte do empresariado, que volta a investir, quanto por parte do consumidor. “Tanto o consumo das famílias como os investimentos representam também os dois promotores do crescimento previsto para o próximo ano”, reitera.

Além disso, a baixa inflação e a queda na taxa de juros também reforçam este otimismo, somado a um ambiente de ociosidade e mão de obra, que deverá impulsionar a criação de novas empresas devido ao acesso ao crédito “que voltou a se abrir com vigor, dentro das expectativas da continuidade das reformas por parte do Governo”.

Para o economista, o desemprego também deverá apresentar resultados mais positivos, porém mais lentos, ainda sob a influência do emprego informal. “Esta dinâmica vai melhorar, o emprego formal também”, analisa. Um dos segmentos mais aquecidos é o da construção civil, que “deverá dar uma resposta muito positiva no próximo ano, com canais de crédito abertos, com opções de financiamentos ao empreendedor, taxas mais baixas, atendendo também aos compradores”.

Importante no contexto nacional, segundo Fernando Marchet, é a questão da segurança política, impulsionando investidores. O otimismo por parte da Federasul é grande e o economista aponta que os dados podem ser ainda melhores, ao olhar para 2021. “Se a agenda reformista continuar fundamentada em um plano consistente, atraindo investimentos externos, podemos chegar a um percentual de crescimento na ordem de 3%, mas para isso, a segurança política é fundamental”, finaliza. (Por Clarice Ledur)

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário