Federasul recebe profissionais de compliance para discutir condutas e dilemas

A Federasul vai receber nesta sexta-feira (27) profissionais de compliance para falar sobre condutas e dilemas na reunião-almoço, às 12h, no Largo Visconde de Cairú, no Centro de Porto Alegre. Para falar sobre o tema Compliance – Dilemas e Perspectivas, estarão presentes dois executivos, Marina Nassif Lofrano Pereira, Legal and Compliance Manager da Embraer; e Reynaldo Goto, Chief Compliance Officer da BRF. O evento será mediado pela coordenadora adjunta da Comissão de Ética e Compliance da Divisão Jurídica da Federasul, Eliana Herzog.

MEETING JURÍDICO

Tema: “Compliance – Dilemas e Perspectivas”

Palestrantes: Marina Nassif Lofrano Pereira, Legal and Compliance Manager da Embraer, e Reynaldo Goto, Chief Compliance Officer da BRF

Quando: 27/09

Horário: 12h

Endereço: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre – 7º andar

