Feira do Livro ganha espaço para divulgação da proposta e conteúdo da próxima Bienal do Mercosul

A 11ª Bienal do Mercosul, que acontecerá entre 6 de abril e 4 de junho de 2018, em Porto Alegre, terá como tema “O Triângulo do Atlântico”. Este título é uma metáfora sobre a formação cultural do povo brasileiro, sua matriz cultural indígena, europeia e africana. Como conta o presidente da Fundação Bienal do Mercosul, o professor Gilberto Schwartsmann , “por séculos, a contribuição do negro em nossa formação cultural foi minimizada e até mesmo negligenciada. É por isto que daremos ênfase na próxima Bienal a arte contemporânea africana e afro-brasileira. Onde estão os negros em nossa cultura? Qual o seu protagonismo?”

Motivos suficientes para a Bienal ganhar corpo desde agora na Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (08) foi inaugurado um espaço da Bienal na Feira do Livro, em frente ao Santander Cultural, apresentando ao público conteúdos sobre a próxima edição do evento, “a primeira Bienal com ênfase na presença do negro em nossa arte contemporânea”, como reitera o presidente, entusiasmado com as ações que já vem sendo realizadas desde o início deste ano, marcando os passos desta 11ª Bienal com seus diferenciais.

