Feira do Livro: Obra coletiva recebe contribuições até sábado

Um livro escrito a muitas mãos amadoras e profissionais e que têm, em comum, a paixão pela literatura. Essa é a ideia do projeto “Conte um conto, aumente um ponto”, criado em parceria pelas secretarias municipais de Cultura e de Comunicação de Porto Alegre. A proposta é que os visitantes do evento deem continuidade às histórias que foram iniciadas por dez escritores convidados. A publicação digital será lançada após o encerramento da 65ª edição da Feira do Livro, que vai até domingo (17). O prazo final para entregar as contribuições é o próximo sábado (16).

Neste link, os interessados poderão escolher uma história para continuar a escrever, garantindo a inclusão do próprio nome na antologia da Feira do Livro, considerada a mais antiga do Brasil. São permitidas contribuições com até 30 linhas, que devem ser entregues de quarta a sábado, das 14h às 19h, no estande da Prefeitura de Porto Alegre instalado na Praça da Alfândega. Quem quiser, também poderá, no local, contar com a orientação de um editor.

Ao misturar anônimos e profissionais da literatura, o projeto aposta na aproximação entre público e autores para a cocriação de estórias extraordinárias. “As melhores estórias são as que escrevemos juntos”, destaca o secretário municipal de Comunicação, Orestes de Andrade Jr.

Para o secretário municipal de Cultura, Luciano Alabarse, a interação entre escritores e o público é alma da Feira do Livro, que proporciona a conexão entre o criador e o leitor. “Essa atividade que estamos trazendo vai transformar os papéis: o leitor vai virar escritor e terá a chance de participar da construção de uma linda história”, explica.

Os escritores

Os contos foram iniciados pelos escritores Marô Barbieri, patrona desta edição da Feira do Livro; Cíntia Moscovich; Ana Mottin; Jane Tutikian; Roberta Flores Pedroso; Alcy Cheuiche; Juremir Machado da Silva; David Coimbra; José Francisco Botelho e Tabajara Ruas. A iniciativa tem o apoio da Center Shop.